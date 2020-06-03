新冠疫情這一波來得突然，即使高階主管也難倖免，一夜之間失去工作。在青黃不接的狀態下，勞保年資若不想被中斷，其實是有方法的。勞保局指出，若年資已滿15年，尚未達可領取老年給付者，可用「被裁減資遣員工」身分續保勞保，且不會影響領取失業給付。

大部分人以為，萬一被公司資遣，最好的作法就是到職業工會投保，但這有風險。因為若未實際從事工作，掛保方式並不合法，若被查到，還可能被取消加保資格。

以45歲「被離職」的高階主管為例，他原打算65歲才退休，對於勞保年資中斷十分憂心。其實勞基法對於非自願離職，如何續保有救濟的辦法。

《Money錢》報導，依勞保局規定，不論是非自願離職者，或是已經按照企業規定辦理退休者，只要勞保年資合計已滿15年，且尚未達到請領「老年給付」的資格，就可用「被裁減資遣員工」身分續保勞保，同時也不影響請領失業給付的資格。

報導指出，被資遣者或自行退休者在「離職當日」就可重新加保，若未立即續保，最遲須在2年之內提出申請，且僅能以被資遣或退休當時的月投保薪資加保，不能選擇較低或較高的投保級距。

按照《勞工保險條例》第9-1條規定，被裁減資遣人員續保勞保，應由「原投保單位」辦理，理論上原投保單位不得拒絕。但若與前公司分手得不愉快，或前公司拒絕或公司已結束營業，勞工可委由「代辦團體」（勞保局表列之職業工會）投保，或是以「個人」為單位辦理續保。

因投保時已不在職，只可參加「普通事故保險」，不能參加「職災事故保險」，其保費負擔比例也會增加較多，從在職時的員工20%、企業70%、政府10%，改為員工自行負擔80%、政府補助20%。

另外也有人擔心，若去申請失業補助，會影響退休年資嗎？對此勞保局解釋，領完失業給付，歸零的是就業保險年資，勞保的權益不會受到任何影響。也就是說，請領就保失業給付不會影響勞保老年給付及勞工退休金，且退休的時間也不會往後延。

(中時電子報)