總統府日前爆出黑函，其中提及的國安會諮詢委員李德財日前卸任，外傳將由台科大特聘教授李漢銘接任。據了解，同樣具有資安專長的李漢銘確實是規畫人選。不過總統府今天表示，李德財在蔡英文總統520前因任期屆滿卸任，目前尚無接任人選的訊息。

總統府在520前夕爆出黑函風波，除了清楚描述蔡英文透過行政院副院長陳其邁和前民進黨祕書長洪耀福，與行政院長蘇貞昌爭奪內閣人事權，以及去年蔡英文在民進黨總統初選時打 擊賴清德的過程，也透露部分人事內鬥情況。

儘管總統府強調是電腦被駭且資料經過偽變造，但許多情節都屬實，其中在國安會諮詢委員部分，根據黑函透露的外洩檔案，「李德財又向副總統（指陳建仁）表示，還是希望留任國安會諮委。（幕僚建議蔡總統）似乎應該讓他理解國安會一定會換人，換的人也是他放心的。」

總統府當時面對媒體詢問時表示，「目前」並沒有聽說要換人。不過蔡英文520上任後，國安會諮詢委員名單即已不見李德財的名字。對此，總統府發言人谷辣斯表示，李德財在總統第一任任期結束時，就隨任期屆滿而卸任了。

至於李德財的職務，外傳將由台科大特聘教授李漢銘接任。黨政人士透露，他確實是討論的人選之一。李漢銘為台灣大學資訊工程所博士，專長在智慧型網際網路系統、類神經網路、資訊安全、人工智慧、和總體科技政策。

之前民進黨被質疑透過網軍帶風向，李漢銘在接受專訪時曾表示，網軍不一定是負面的，有些是攻擊，但也有部分是為了防守，美國曾說如果有人對他作網路攻擊即視同作戰，顯示資訊戰在全球相當重要，也呼籲應高度重視，並將網路上的虛擬疆域列為國安的一環。

(中時 )