日本職棒練習賽今（3）日繼續進行第2天賽事，其中原定下午2時（台灣時間1時）的讀賣巨人、西武獅之戰臨時取消，原因是有2名巨人隊球員新冠肺炎篩檢呈陽性反應，疑似感染疫病，為免疫情擴大，比賽必須取消，其他5場比賽則照常進行。

巨人、西武兩隊後續如何因應？練習賽要不要繼續打？會不會影響19日球季開幕？兩球團和聯盟都要再對外說明。這也是日職第2起球員染疫的案例，3月間阪神虎隊的藤浪晉太郎等3人也曾感染新冠肺炎，後來均已治癒。

(中時 )