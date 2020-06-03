日職》兩球員疑染疫 巨人、西武練習賽臨時取消 13:532020/06/03 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日職練習賽讀賣巨人隊有2名球員疑似染疫，與西武獅隊的練賽臨時取消。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本職棒練習賽今（3）日繼續進行第2天賽事，其中原定下午2時（台灣時間1時）的讀賣巨人、西武獅之戰臨時取消，原因是有2名巨人隊球員新冠肺炎篩檢呈陽性反應，疑似感染疫病，為免疫情擴大，比賽必須取消，其他5場比賽則照常進行。 巨人、西武兩隊後續如何因應？練習賽要不要繼續打？會不會影響19日球季開幕？兩球團和聯盟都要再對外說明。這也是日職第2起球員染疫的案例，3月間阪神虎隊的藤浪晉太郎等3人也曾感染新冠肺炎，後來均已治癒。 日職》練習賽復工 王柏融、陽岱鋼都安打 日職》季賽減少 山田哲人仍要挑戰「三三三」 (中時 ) #讀賣巨人 #練習賽 #日職 #染疫 #西武 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎全球確診破600萬例！比利時王子派對後染疫 03:162020/05/31 國際 180cm正妹球員緊身上衣真理褲「神級逆天長腿」引暴動 19:012020/05/31 星光 NBA》喬治：喜歡找喬丹這種球員當隊友 00:062020/06/01 體育 日職》西武開幕戰先發投手 松坂大輔列入考慮 10:472020/06/01 體育 球員工會最新回應：賽季打114場 球團想延遲付薪有條件！ 12:442020/06/01 體育 MLB》果然「邪惡」 洋基裁45名小聯盟球員 09:292020/06/02 體育 日職》看到飽？洋聯兩隊6連戰史上首見 10:412020/06/02 體育 俄羅斯將推新冠新藥 亞美尼亞總理全家染疫 17:042020/06/02 國際 日職》練習賽復工 王柏融、陽岱鋼都安打 18:512020/06/02 體育 日職》季賽減少 山田哲人仍要挑戰「三三三」 21:402020/06/02 體育 體育熱門新聞 戴資穎帶動超狂挑戰 球迷驚呼：「騙人的吧？」 - 體育 MLB》果然「邪惡」 洋基裁45名小聯盟球員 - 體育 史上最壯！177公斤浩克上擂台 - 體育 NBA》復賽方案出爐 8／1開打 10／13結束 - 體育 日職》兩球員疑染疫 巨人、西武練習賽臨時取消 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。