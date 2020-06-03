布蘭特油價3日（周三）升破每桶40美元，此為3月以來首度超越此價位，原因在於市場樂觀預期產油國將延長減產，同時看好社交禁令解除將帶動經濟與石油需求回溫。

布蘭特原油8月期價繼周二暴漲3.3％後，周三續揚至每桶40.42美元，創3月6日以來高點，漲幅後來收斂至1.1％，報每桶40美元。

西德州中級原油期價也躍升至每桶37.88美元，同樣為3月6日以來新高，漲幅後來收斂至0.68美元或1.9％，報每桶37.49美元。周二該期價也飆升3.9％。

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