6月6日舉行罷韓投票，行政院副院長陳其邁今受訪表示，人民才是在整個民主實踐過程最後決定者，「在6月6日我作為高雄人，我會回去投票」。

此外，對於傳出有校園因為有出返鄉專車，遭到韓粉出征；陳其邁表示，台灣是成熟民主國家，任何人意見尤其投票都應該受到尊重，不應該動輒要霸凌出征阻止別人投票，或用暴力方式影響投票，這都是法律禁止行為，還是要尊重民主價值。

高雄市長韓國瑜一旦遭罷免成功， 陳其邁可望捲土重來，成為民進黨角逐高雄市長最有可能的人選，陳今下午出席中常會受訪表示，高雄的事高雄人來決定，民主的實踐過程過程，投票是重要意義。

他說，不投票就是別人幫你決定，不管是否支持都要去投票表達投票行為，才能表達自己意見，這是對高雄來講重要的事情，相信人民才是在整個民主實踐過程最後決定者，在六月六日他作為高雄人，會回去投票，尊重高雄人的意見。

至於傳出有高雄人反應，至今沒收到投票通知單，可能亂寄？是否想阻撓投票？陳表示，他沒有辦法去揣測推測這些行為背後的原因，按法律規定，有身分證就可以投票，人民正常行使公民權受到法律保障，不管中央或地方政府都應該保障。

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(中時 )