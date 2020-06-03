印尼籍女外勞IRMA遭警發現逾期居留，她擔心遭收容遣返，竟說「老闆我可以給你錢嗎？我拿錢2萬塊給你好嗎？」遭警以行賄罪法辦，士林地院日前宣判，認為IRMA一時驚恐，貿然出言請求以金錢換取通融，並無實際交付賄款，判決免刑，可上訴。

士林警分局蘭雅派出所黃姓員警，今年5月5日凌晨12點多攔查IRMA交通違規，同時發現她是逃逸外勞，但IRMA不想被解送移民署遣返，當場說：「我現在可以給你錢」、「我不想回家」、「我身上有2000塊，我馬上給你」等語，還說「不然要不要那個！」遭黃員當場拒絕，並帶回派出所偵辦，現人在宜蘭收容所收容中。

事後，黃依配戴的微型攝影機影片，以貪汙治罪條例當中行求賄賂罪函送IRMA。士林地院開庭，IRMA坦承不諱，確實打算行賄員警，但法官認為，IRMA離鄉背井來台工作，屬於社會弱勢族群，一時驚恐而貿然出言行賄。

判決指出，IRMA犯罪情節輕微，且金額僅2萬元又沒有實際交付，因而免除其刑。

(中時 )