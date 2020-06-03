時序即將邁入登革熱疫情高峰，地方政府全都戒慎恐懼、嚴陣以待，提前噴灑藥霧滅殺病媒蚊。不過，台南野鳥學會總幹事林岱瑢擔憂，由於滅蚊藥將昆蟲舉數殲滅，導致以其為食的燕子也大幅下降，而蚊子少了天敵，反將趁機大量繁殖，最終致生態系失衡，未來恐失了燕子、多了蚊子。

林岱瑢說，根據2019年學會鳥類救傷資料統計，除常見的麻雀、斑鳩外，小雨燕、赤腰燕、家燕等救傷通報皆有增加，去年就有近300隻燕子接受援救。林岱瑢指出，近來有發現受傷燕子大多「骨瘦如柴」，甚至有燕子餓死路邊，顯示大環境食物鏈受到衝擊，燕子主食數量下滑。

林岱瑢憂心，燕子主要以昆蟲為食，但是市府為了防止登革熱疫情擴散，都會超前部署，噴灑滅蚊藥霧，導致其他昆蟲也隨之死亡、衝擊食物鏈，最終燕子數量下降。而病媒蚊少去天敵，將持續孳生，不僅本末倒置，還錯殺燕鳥。她呼籲，市府不論是噴灑何種藥霧，都應減量少用，避免「有形的手」干擾生態系。

另外，林岱瑢也提醒，民眾若在住家附近拾獲受傷鳥類，應盡速聯絡動物醫院或是野鳥學會，避免將鳥類暫時放置在「吐司」上，由於吐司內含大量鹽、糖、油，不宜餵食鳥類，可改以報紙、餐巾紙代墊，才是正確的救鳥SOP。

(中時 )