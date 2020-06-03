台南市一對何姓雙胞胎兄弟逾10年菸癮，哥哥在一次受傷後，聽取醫師建議，以口服藥戒菸，弟弟隨之跟進，兩兄弟3個月來不再抽菸，醫師診斷成功完成第一階段戒治。

戒菸大不易，根據健保署統計，單靠自我意志戒菸，成功率僅3％至5％，藉藥物輔助，可大幅提升至40％，台南市一對33歲何姓雙胞胎兄弟，年輕時因為工作壓力大而抽菸，菸齡皆超過10年以上，每天要抽1包菸，起碼花費100元菸費。

兩兄弟過去曾嘗試戒菸，包括以貼片、口香糖等物品替代，但都失敗，哥哥最近在一次工作受傷就醫時，檢查傷口血液過於黏稠，癒合差，在醫師建議下，接受口服藥戒菸。

何姓哥哥戒菸一段時間，同是老菸槍的弟弟見狀，決定跟進就醫，兩兄弟撐過第一階段3個月未再抽菸，被醫師視為初步戒治成功。

何姓兩兄弟3日出席安南醫院家醫科見證說明會，稱口服藥戒治雖有效，戒菸初期兩周，容易心神不寧，感覺生活中少了一件事情作，內心會想抽，靠著吃零食轉移注意力，因此發胖一些，撐過兩周就覺得還好，他稱這是一輩子的意志力挑戰，兄弟倆會持續努力。

安南醫院家醫科醫師蔡忠紘表示，根據統計，一般人靠自我意志戒菸，成功率僅5％，藉藥物輔助，平均可提高至35％，不過口服藥有失眠與頭暈副作用，安南醫院戒菸門診在醫療人員輔以積極關心患者，成功率提升為41％。

(中時 )