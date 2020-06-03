台達電(2308)今天於2020台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2020)舉辦COMPUTEX Online Talks，以「SMART WELL BEING」為題，由於台達品牌長郭珊珊，協同台達樓宇自動化事業群資深處長江文興、國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜，透過影片線上分享其IoT物聯網智慧樓宇解決方案、微電網系統以及8K投影等尖端技術，藉由公司總部場域展現如何以科技打造一個健康、舒適又節能的企業建築。

台達品牌長郭珊珊表示，台達長期致力於建築節能，隨著IoT智慧科技的發展，我們認為建築也應該要照顧使用者需求，進而帶來幸福感，去年冬天我們即原訂COMPUTEX以SMART WELL BEING為題，呈現一棟關注使用者需求與健康的綠建築，SMART代表台達業界領先的樓宇自動化、能源管理、8K投影等可應用於企業樓宇場域的智慧科技，WELL則是全球領先的健康建築標準，台達已在去年成為國際WELL建築研究院(IWBI)Keystone會員，以SMART結合WELL，我們透過科技提升建築節能及舒適性，帶給使用者健康與幸福感。

此次COMPUTEX Online Talks展示的內容是以台達LEED白金級綠建築台北企業總部實境拍攝，帶大家導覽參觀科技為企業建築帶來的益處，總部屋頂運行的微電網系統，整合了太陽能發電系統、功率調節、儲能及能源管理平台，為大樓建立了分散式能源架構，此智慧微電網有助於電力的需量調節、削峰填谷。而位於頂樓的8K劇院，裝置台達領先全球的8K投影機，除了8K震撼的畫面，亦可播放4K及FHD的內容，讓企業能彈性使用影像素材，溝通核心理念、產品及技術。台達也推出近期製作的8K短片「Powering the Next 驅動來勢」，以視覺影像呈現在電動車領域的動力系統、關鍵零組件、電動車充電等領先技術。

台達樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，將空調、照明、基礎設施、能源管理、安防門禁等專家子系統整合於單一主控管理平台，透過智慧偵測使用者的行為自動進行調整。例如可幫助建築達成WELL照明規範的智慧照明控制，能根據環境和使用者需求去變換色溫及亮度，符合人體晝夜節律；UNO室內空氣品質解決方案，也能透過可視化管理平台和手機APP即時監測溫濕度、CO2、PM2.5 等環境資訊，可連動新風設備或連接樓宇自動化系統，優化生活空間。

台達樓宇自動化事業群資深處長江文興強調，以良好綠建築結構設計為基礎，加上樓宇自動化的互動智慧控制，不僅滿足使用需求，更能打造健康舒適、令人身心愉悅的環境。台達以建築節能及能源管理為核心，在開放物聯網(Open-platform IoT)的架構上，整合建築內不同的專家子系統及設備，並在跨地域、跨資料庫及對應不同產業客戶使用上，滿足最大彈性需求，提供客戶價值導向的樓宇自動化解決方案。近來台達更積極將WELL標準導入應用，提升室內環境偵測、溫濕度控制、空氣新風、照明等系統間互動調控能力，打造以人為本、健康智慧節能的新綠建築。

(時報資訊)