COMPUTEX線上論壇今日開講，邀請台達電品牌長郭珊珊、台達電樓宇自動化事業群資深處長江文興，以及國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜，分享如何以IoT物聯網智慧樓宇解決方案、微電網系統以及8K投影打造舒適節能的企業建築。

在COMPUTEX線上論壇中，台達電以「SMART WELL BEING」為題，以台達電總部展現舒適又節能的企業環境，台達品牌長郭珊珊表示，台達電長期致力於建築節能，隨著IoT智慧科技的發展，建築也應該要照顧使用者需求，SMART代表台達業界領先的樓宇自動化、能源管理、8K投影等可應用於企業樓宇的智慧科技，WELL則是全球領先的健康建築標準，台達已在去年成為國際WELL建築研究（IWBI）Keystone會員，以SMART結合WELL，透過科技提升建築節能及舒適性。

台達電樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，將空調、照明、基礎設施、能源管理、安防門禁等專家子系統整合於單一主控管理平台，透過智慧偵測使用者的行為自動進行調整。例如可幫助建築達成WELL照明規範的智慧照明控制，能根據環境和使用者需求去變換色溫及亮度，符合人體晝夜節律；UNO室內空氣品質解決方案，也能透過可視化管理平台和手機APP即時監測溫濕度、二氧化碳、PM2.5等環境資訊，可連動新風設備或連接樓宇自動化系統，優化生活空間。

台達電表示，此次#COMPUTEXOnlineTalks展示的內容是以台達LEED白金級綠建築台北企業總部實境拍攝，總部屋頂的微電網系統整合太陽能發電系統、功率調節、儲能及能源管理平台，為大樓建立了分散式能源架構，有助於電力的需量調節、削峰填谷。而位於頂樓的8K劇院，裝置台達領先全球的8K投影機，除了8K內容之外亦可播放4K及FHD的內容，台達電也推出近期製作的8K短片「Powering the Next 驅動來勢」，以視覺影像呈現在電動車領域的動力系統、關鍵零組件、電動車充電等領先技術。

(工商 )