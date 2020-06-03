台南李姓男子遭通緝9個月，日前他下手偷竊民宅屋前一雙拖鞋，遭到警方逮捕。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市柳營區有民眾放在自家門前的拖鞋遭竊，沒想到小偷連這都下手，愈想愈氣，上網到臉書社群「我是柳營人」發文，新營分局柳營分駐所所長邱逢裕看到貼文，主動聯繫民眾，受理後由員警吳函倩、陳勇偉循線追查，調閱路口監視器，以車追人，將李姓男子逮捕到案，一查之下李男還是毒品、竊盜通緝犯，訊後依法送辦。

警方調查，李男在上月28日晚間騎車行經柳營區東昇路，見到透天民宅門外擺放著一雙運動品牌拖鞋，他竟心生歹念，下車順手牽羊後離去，民眾出門找不到鞋穿，才知道拖鞋被偷，氣不過就上網貼文。

由於臉書社群專頁都會有地方大小事，警方也會上網留意輿情，柳營分駐所所長邱逢裕看到貼文後，因竊盜屬公訴罪，他也主動與民眾聯絡並受理偵辦；經員警調查犯嫌行經路線，調閱路口監視器，以車追人，1日深夜在柳營街區逮到李男，李男當時因毒品、竊盜案件已經躲了9個月，平時晝伏夜出，沒想到因為一雙拖鞋破功，只能束手就擒。

民眾在警方破案後，也上網主動對警方按讚，對於員警不分大小案件，主動積極協助，並順利逮獲范嫌，也讓居民不用擔心宵小出沒，致上深深謝意。

(中時 )