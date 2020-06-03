劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近年將重心轉往大陸，先前因新冠肺炎疫情她一度困在台灣，最近才如願回到大陸和愛犬團聚。昨(2日)她突然發表「不自殺聲明」，列出活到現在的仇家名單，自嘲太愛說話，如果48小時沒發文，應該是被人弄死了。

劉樂妍昨分享有朋友嫌她的發文很無聊，她笑說有時候發文只是為了證明還活著，不想像獨居老人死掉沒人知道，她更列出仇家名單「製片人田慶山，選角導演石筱磊，還有全臺灣的817萬台獨。還有各式各樣各種可能要暗殺我的人」。

劉樂妍說雖然她在台灣和大陸都簽好了器官捐贈卡，死後肯定有人幫忙收屍，但她還是怕自己哪天掛了沒人發現，所以習慣每天發些什麼，要粉絲「將就著看吧」，網友回說：「不說不吉利的，咱們正大光明」、「姐姐沒事發微博，無聊也發，我們都愛看」、「不會得了被害妄想症吧？」、「不用那麼悲觀。台獨分子沒膽量跑到大陸來撒野」。

(中時電子報)