在全球短期利率多創歷史新低，與新冠疫情趨緩，各主要工業國重啟經濟活動愈趨審慎樂觀下，使國際熱錢加計台商回流的大錢潮，持續向台灣股匯兩市簇擁，刺激周三股匯雙飆。

除新台幣兌美元匯價在早盤一度大升1.38角，迄午盤也勁揚0.95分外，台股更開高走高，終場大漲192.23點，報11320.16點，改寫本波自低檔8523點反彈以來收盤新高，單日漲幅1.73%，成交2112.98億元，呈現量價俱揚榮面。

今重量級權值股幾全面上漲，除仁寶僅平盤收市外，餘台積電、股王大立光、國泰金、中鋼、第一金、台塑四寶、富邦金、長榮海航、廣達、日月光投控、聯電、兆豐金、台泥、中信金、統一、遠東新、南亞科、亞泥、和碩、聯發科、中鋼、台達電、中華電及台灣大，都紅光滿面，力挺多方。

店頭市場方面，在生醫族群重返主流，執掌攻堅帥印，且電子股擔當輔攻角色下，使盤面上電機、化學、營建、航運、觀光、鋼鐵與紡纖等類股的短多，也都見賢思齊，勇猛向前衝，指數開高登高，收漲1.33%，報151.03點，創今年元月初以來收盤新高，成交540億元。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，仍延續近期震盪趨堅榮景，目前都臉色紅潤，分別暫報上漲0.52%、0.38%、0.33%及0.89%。亞股方面，目前也是全面走揚榮景，包括澳洲、南韓、香港、新加坡、菲律賓、泰國與印度等股市，多是大漲格局。

業內人士指出，台股自3月19日低檔8523點反彈以來，短期已大幅反彈2797點，而且還伺機向前波高點雙峰12186點與12197點挑戰，顯示短多氣勢如虹。

不過，樂觀氛圍中，仍有一些警訊不宜漠視；其一，依歷史經驗觀察，每波反彈的末升段，多會輪到太陽能、面板等夕陽產業股上漲，甚至是一向牛皮的金融類股也動起來。其二係季線與現貨指數的乖離持續擴大，應注意高檔是否有牛背離現象。

業內人士表示，現階段對台股最有利的後盾，仍是國安基金等公營法人默默逢低護持大盤，也使盤勢的短中期底部區，愈趨向上墊高，雖短線有上述警訊不宜經忽，但類股輪動與個依題材領先盤勢發展架構，仍相對樂觀。

(工商 )