LED晶片廠晶電(2448)於美國時間2020年5月22日在美國德州西區法院Waco分院對Lowe’s Companies, Inc.以及 Lowe’s Home Centers, LLC(以下統稱Lowe’s)提出專利侵權訴訟。

晶電在訴狀中指出Lowe’s 販售之GE LED 燈絲燈泡侵犯數件晶電專利,要求 Lowe’s 賠償並訴請法院禁止Lowe’s 繼續銷售侵權之產品。

晶電的燈絲專利組合涵蓋 LED 燈絲(燈泡)的基礎結構,在台灣、中國、美國、歐洲等區域均獲得專利。此基礎結構被廣泛地使用於主流的LED燈絲燈泡之中,晶電每年投資龐大經費於LED技術的研究開發,已獲證及申請中的專利合計超過4,000件。這些投資奠定了LED燈絲(燈)及 LED 燈的技術基礎並嘉惠世界上各種相關產品,也因為晶電不斷在研發上進行投資,全球用戶才能持續享有最先進的LED產品以及解決方案。

晶電在訴狀中指出,Lowe’s販售之GE LED燈絲燈泡,例如,型號為GE Basic 60-Wa" EQ G25 So% White Globe Bulb Light Bulb(Item No. 935474, Model No. 44039)、GE Relax 60-Wa" EQ A19 So% White Dimmable LED Light Bulb(Item No. 952356, Model No. 44930)、以及 GE Refresh 60-Wa" EQ A19 Daylight Dimmable LED Light Bulb(Item No. 952362, Model No. 44937)之LED 燈絲燈泡,侵犯多篇晶電美國專利,包括但不限於專利號7,489,068,發明名稱「發光元件」、專利號 8,240,881,發明名稱「發光二極體之封裝結構」、專利號 9,065,022,發明名稱「發光裝置」、專利號 9,664,340,發明名稱「發光元件」、專利號10,224,455,發明名稱「發光元件及其製造方法」。

(工商 )