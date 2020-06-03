LED晶片廠晶電（2448）於美國時間2020年5月22日在美國德州西區法院Waco分院對Lowe’s Companies, Inc.以及 Lowe’s Home Centers, LLC（以下統稱Lowe’s）提出專利侵權訴訟。

晶電在訴狀中指出Lowe’s 販售之GE LED 燈絲燈泡侵犯數件晶電專利，要求 Lowe’s 賠償並訴請法院禁止Lowe’s 繼續銷售侵權之產品。

晶電的燈絲專利組合涵蓋 LED 燈絲（燈泡）的基礎結構，在台灣、中國、美國、歐洲等區域均獲得專利。此基礎結構被廣泛地使用於主流的LED燈絲燈泡之中，晶電每年投資龐大經費於LED技術的研究開發，已獲證及申請中的專利合計超過4,000件。這些投資奠定了LED燈絲（燈）及 LED 燈的技術基礎並嘉惠世界上各種相關產品，也因為晶電不斷在研發上進行投資，全球用戶才能持續享有最先進的LED產品以及解決方案。

晶電在訴狀中指出，Lowe’s販售之GE LED燈絲燈泡，例如，型號為GE Basic 60-Wa" EQ G25 So% White Globe Bulb Light Bulb（Item No. 935474, Model No. 44039）、GE Relax 60-Wa" EQ A19 So% White Dimmable LED Light Bulb（Item No. 952356, Model No. 44930）、以及 GE Refresh 60-Wa" EQ A19 Daylight Dimmable LED Light Bulb（Item No. 952362, Model No. 44937）之LED 燈絲燈泡，侵犯多篇晶電美國專利，包括但不限於專利號7,489,068，發明名稱「發光元件」、專利號 8,240,881，發明名稱「發光二極體之封裝結構」、專利號 9,065,022，發明名稱「發光裝置」、專利號 9,664,340，發明名稱「發光元件」、專利號10,224,455，發明名稱「發光元件及其製造方法」。

(工商 )