婁峻碩即將在7月31日舉辦個人專輯《BOARDING》同名演唱會，是他首場個人售票演唱會，面對疫情趨緩，娛樂活動解封，他喊話：「希望歌迷領振興券後如果有多的扣打，歡迎來光顧一下我的演唱會門票！」而他演唱會場地是可容納千人的大直ATTSHOWBOX，他表示：「現場該做的必要防疫措施還是會做，像是請工作人員量額溫、噴酒精等動作會確實執行，希望粉絲們來看我表演能開心地來、安心地離開。」

婁峻碩人氣扶搖直上，繼為台灣彩券、餅乾鞋廣告主題曲創作獻唱後，最近又接下手遊廣告「異界之鑰」主題曲的邀約，打造全新單曲〈KEY〉，他也出任MV男主角，在MV中一人分飾四角，包括霸氣手遊公司總裁、閒在家裡玩水族箱釣魚的宅男及露營登山客、花花公子等四個角色角演。

其中他扮演花花公子，帶兩個爆乳美眉在家喝酒開趴演出「一男戰兩女」情節！他坦言有事先跟女友焦凡凡「報備」，他笑說：「雖然知道她其實不會怎麼樣，但我還是乖乖地跟她說一聲，也比較能放心去拍MV！是一個求心安的概念！」MV將從6/4凌晨12時在婁峻碩YouTube社群官網強力放送！演唱會門票6/13於KKTIX正式售票。

婁峻碩在〈KEY〉MV中大玩角色扮演 一連換四套風格時髦造型。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩在〈KEY〉MV中大玩角色扮演 一連換四套風格時髦造型。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩在〈KEY〉MV中大玩角色扮演 一連換四套風格時髦造型。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩在〈KEY〉MV中大玩角色扮演 一連換四套風格時髦造型。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩在〈KEY〉MV中大玩角色扮演 一連換四套風格時髦造型。（想不到音樂工作室提供）

(中時 )