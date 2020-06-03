現在上班族幾乎人手一杯咖啡，不僅幫助提神，同時也讓自己安定精神，開啟接下來一整天的工作疲勞，不過，你一定也看過，網路上至今仍常流傳，喝咖啡會造成骨質流失，也是造成骨質疏鬆的元凶之一，因此不少人會在咖啡中加入牛奶，想藉此補充鈣質，但真的有用嗎？

食藥署在食藥闢謠專區中指出，過度攝取咖啡因，如咖啡、奶茶，會增加鈣質的流失，而鈣質流失的原因多元，且長期久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動且平時少喝牛奶者，極可能是骨質疏鬆的高危險群。

此外，世界衛生組織也建議，乳品與含咖啡因飲品應避免一同飲用，因為牛奶中的鈣質會與咖啡所含之草酸結合而排出體外，進而降低鈣質吸收。

若要預防鈣質流失，衛福部建議，成人每日鈣攝取量為1000毫克，因此均衡飲食相當重要。在日常中中，也要多補充高鈣食物，除牛乳或乳製品外，亦可從小魚乾、豆製品、堅果類、蔬菜等食物獲得豐富鈣質，亦可藉由適度曬太陽，產生維生素D，幫助體內鈣質吸收；多運動，強化骨骼。

延伸閱讀：

(中時電子報)