花蓮二信攜手合作金庫銀行，攜手推出「花蓮二信悠遊聯名鈦金卡」，今天發行記者會上，各主管幹部齊聚。（王志偉攝）

百年銀行花蓮二信，業務區域橫跨多個縣市，共19個營業單位。（王志偉攝）

在東部創立百年的花蓮二信攜手合作金庫銀行，攜手推出「花蓮二信悠遊聯名鈦金卡」，今天發行記者會上，花蓮二信理事主席許鎮平從合作金庫董事長雷仲達手中接下第一張聯名信用卡，而這張聯名卡卡面圖騰，以台灣為主體設計，藉此凸顯花蓮二信立足台灣東部，感念這塊土地及民眾的支持，也因此這張聯名鈦金卡，主打現金回饋，還有500家餐廳折扣，盼刺激消費。

花蓮二信創立於民國五年，成立逾100年，為一個深耕地方的信用合作社，經營績效更是名列前茅，目前全台有19個營業單位，並超越地區的限制，其中花蓮縣有10個分社，業務區域橫跨6個縣市，包括台東縣、台中市、高雄市、宜蘭縣皆設有分社。

為了回饋支持的鄉親及廣大的客戶，花蓮二信攜手合作金庫銀行推出「花蓮二信悠遊聯名鈦金卡」，而卡片設計更是有著滿滿的感念心情，負責設計的花蓮二信總經理陳芳偉說，設計理念就是以台灣為主軸，而翻轉南北以東西為向，最主要的原因就是花蓮二信立足於花蓮，從花蓮出發看台灣，也是感念這塊土地及人們給予花蓮二信的支持，讓花蓮二信能夠不斷茁壯成長。

花蓮二信理事主席許鎮平與合作金庫董事長雷仲達表示，兩家銀行都有百年歷史，很高興有機會和花蓮二信發行聯名卡，尤其是二信的陳總經理，也是合庫的監察人，所以更是有一個特別的意義。希望這張卡能夠受到花蓮鄉親的喜愛。因此，聯名卡的優惠相當多，不僅現金回饋無上限外，還結合五百家以上的餐廳可以享受折扣。另外，市區停車、機場的貴賓室的使用，還有高鐵升等到商務上種種的優惠都用，未來隨著卡量發行愈多，刷卡的金額也將調高。

花蓮二信理事主席許鎮平則說，合庫是花蓮二信的輔導機構，有著非常良好的合作關係，這張聯名卡不像一般信用卡是點數回饋，而是現金回饋，國內消費回饋0.5％，國外則有1.5％，回饋沒有上限，聯名卡提供給所有鄉親，現在不僅花蓮，台中、高雄、台東、羅東都有提供一個非常便捷、非常好的卡片，提供給客戶來使用。

「花蓮二信悠遊聯名鈦金卡」是一張MASTERCARD聯名信用卡，結合電子票證小額支付,現在申辦,除可獲優惠首刷禮（全新卡友一般消費累積滿2999元，即可獲得300元刷卡金），並可享有國內0.5％、國外1.5％現金回饋，刷卡回饋無上限。另有機場貴賓室服務、國際機場停車、24小時道路救援、市區停車、高額旅遊平安險、高鐵升等商務車廂等加值服務。

(中時 )