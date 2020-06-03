行政院1000元換3000元的「三倍券」，7月1日起開放紙本預購及信用卡、電子票證、電子支付等三方式綁定，那要用在那裡最划算？台中市長盧秀燕3日指出，當然用在台中7月登場的「台中購物節」使用最划算，不僅享有中央補助，還可周周抽大獎，近期將公布今年購物節獎項，相信不會讓民眾失望。

台中市長盧秀燕3日出席台中市「小黃公車擴大營運」記者會接受訪問時表示，振興三倍券當然搭配7月登場的「台中購物節」使用最好，因為振興三倍券發放時機與台中購物節時機一致，都是7月1日開始，還有購物節檔期是7月至8月，消費周周有大獎，把你的振興券用在台中除了達到消費旅遊的目的，同時還會中大獎，去年有摩托車、轎車等大獎，今年獎品還未宣佈，但絕對不會讓大家失望。

台中市經濟發展局表示，恢復經濟動能是中央及地方共同目標，而台中購物節將於7月1日至8月31日登場，時間重疊；民眾在台中消費累積至500元可獲1次抽獎機會，3000元振興券如全額在台中使用，可獲得6次抽獎機會。

另外，配合中央振興券政策，經發局也正研議在台中使用「三倍券」消費的加碼優惠方案，詳細活動辦法將在近期釋出。

針對台中購物節，經發局進一步說明，今年除擴大實體店家參與數到3萬家，更集合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，建構「臺中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )