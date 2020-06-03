美股持續上揚，台股繼突破半年線後，今日由電子及金融齊力強攻，以及傳產股助攻，台股開高走高，收盤大漲192點至11320點，回補3月9日的大跳空缺口，目前指數已站上所有均線，且台股連三天站上11000點以及年線關卡，加上資金行情啟動，多頭氣勢旺盛。今日台股量價俱揚，成交值達2112億元。

儘管美國大規模抗議活動持續，投資人預期下半年經濟可望復甦，周二美股上漲，四大指數漲幅介於0.59%至2.18%；APPLE漲0.46%，台積電ADR上漲1.92%。

台積電(2330)獲外資連2日買超，今早跳空開高站上300元，股王大立光(3008)同步開高走高，加上近期獲外資買超的鴻海(2317)以及TFT面板的友達(2409)、群創(3481)帶量強攻，蘋概股也發動攻勢，讓台股開高走高，一舉越過11200點，創下3月9日以來新高，尾盤漲幅擴大，全數回補3月9日留下的空方缺口，上檔醞釀挑戰3月6日開盤的11471點。

今日除了台積電等大型電子權值股上攻，金融股由國泰金(2882)領軍強攻，傳產的和泰車(2207)續領軍汽車股，以及台塑(1301)四寶及中鋼(2002)等大型原物料股全數上揚，帶動台股指數攻高。

台股V型反轉氣勢未歇，本周連三天多頭火力全開，周二，台股上漲48點，收在11127點，成功收復半年線，且技術面正式收復所有均線，對疫情呈現利空鈍化，今日蘋果、華為供應鏈接棒上攻，且周二回檔的防疫概念股再強攻，顯示市場資金仍充沛。

另外，三大法人2日買超台股46.47億元，外資出現近期少見的連日買超，買超17.26億元，配合本土資金一路做多，台股連續第二天在半年線之上，為今年2月底跌破後首度收復。

外資今年初以來，賣超台股逾6500億元，外資連續二天回補台股，台積電今股價站回300元關卡，若外資持續回補台積電，有可能逐步成為推升台股的助力。

今日亞股也是紅光滿面，日韓港股全數大漲，陸股也跟上多頭腳步，亞股全都不理會疫情持續的狀況。

新台幣今天表現也持續強勢，兌美元升破30元關卡，且台股在11100點之上，也有機會再受到資金青睞。

(時報資訊)