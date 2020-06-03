男星賀一航2019年6月因大腸癌病逝，享壽64歲，而今（3日）是賀一航辭世1周年的日子，賀一航兒子曾治豪稍早則在臉書發長文向爸爸喊話「你放心大家都很喜歡你 所以從未忘記你」，最後還寫下：「想你了爸」，長文超催淚。

曾治豪臉書全文。（圖／取材自曾治豪 - 小賀Gaby臉書）

賀一航今辭世滿1周年，曾治豪發文感嘆時光飛逝，並想問賀一航在另一個世界過得如何「不然你也不會沒來到我的夢中找尋我！」不過曾治豪也感性提到，爸爸是神的孩子，一定有把自己照顧好。

賀一航辭世1年，兒子曾治豪發長文喊話「想你了爸」，長文超催淚。（圖／本報系資料照片）

曾治豪也向賀一航喊話：「雖然你什麼都沒有留給我，但有一個用錢買不到的東西就是你的DNA、搞笑、幽默帶給世人開心的基因」，並要爸爸放心，外界從未忘記他「你絕對是阿嬤的驕傲也是我的驕傲」。

曾治豪文末還寫下「想你了爸」，長文超催淚，網友看了也都鼻酸，紛紛留言：「看了心很酸！加油」、「紅眼眶了」、「不要難過，爸爸永遠在你的心裡守護著你」、「賀大哥一定以你為榮」。

(中時電子報)