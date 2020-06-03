繼分享了下半年新 iPhone 的全新機身模型後，日本部落格《Mac Otakara》再度爆料。他們依據供應鏈說法指出，第四代 iPad Air 將會進一步向 iPad Pro 看齊，很可能將改用 USB Type-C(或稱 USB-C)連接埠，不再使用 Lightning 連接埠，令人感到十分驚訝！

下一代的 iPad Air 以及 iPad mini都在《Mac Otakara》最新報導中被提及。報導指出，第四代 iPad Air 將不再使用 Lightning 連接埠，將改用 USB-C 連接埠；而新一代的 iPad mini 將採用 8.5 吋螢幕，仍沿用 Lightning 連接埠的設計。報導點出，整體來說在 2019 年 3 月份發表的第三代 iPad Air 是基於 10.5 吋 iPad Pro 的基礎上來開發(第三代 iPad Air 螢幕從 9.7 吋升級到 10.5 吋)，第四代 iPad Air 將基於 11 吋 iPad Pro(第一代)的基礎來開發，但是在主鏡頭的規格上將會下調。

2019 年 3 月份蘋果發表第三代 iPad Air 以及 iPad mini 5，都首度支援 Apple Pencil，且前者還可支援聰穎鍵盤配件。支援鍵盤配件跟可搭配 Apple Pencil 使用的特性，都很明顯是第三代 iPad Air 承襲自 iPad Pro 的特性。若上述傳聞成真，改用 USB-C 連接埠將是 iPad Air 系列另一個跟進 iPad Pro 系列的特色。

向來對於蘋果新品預測準確度都很不錯的天風國際分析師郭明錤先前曾指出，蘋果預計在 2020 年下半年推出全新的 10.8 吋 iPad，以及預計在 2021 年上半年推出全新 9 吋螢幕的

iPad mini(目前是7.9吋)。郭明錤指出這兩款 iPad 定位都跟第二代 iPhone SE 很接近，將在搭載更高速晶片之餘，定位在更容易入手的價位帶。

從 iPad 產品線演變的趨勢來看，蘋果似乎有逐漸提升 iPad 螢幕的計畫，《9to5mac》指出這跟他們有意轉向 mini LED 技術的策略可能有關。此外，歐盟方面為了有效降低電子垃圾，計畫立法統一手機、平板、電子書閱讀器等行動裝置的充電器，這一點也可能是影響蘋果對下一代 iPad Air 連接埠決策的因素之一。

(科技)