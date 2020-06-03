中央流行疫情指揮中心3日表示，國內無新增病例，昨（2）日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報7萬2,683例，包含7萬1,729例排除，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，持續維持零新增本土案例，台灣本土相對安全，面對國際疫情尚未緩解，而我們的下一步、未來工作重點，會放在研發疫苗、藥物上。

指揮中心指出，面對全球性的防疫需求，與其盼望國外能夠供應足夠的疫苗給台灣，我國必須要厚植自製疫苗的能力，以滿足國內的防疫需求，並且兼顧國際防疫合作。因此，在疫情發生初期，產學研界即啟動投入疫苗研發。例如，國衛院利用4種技術平台同步開發，最快在今年秋季即可進入人體臨床試驗；中研院開發的奈米疫苗，目前也正進行疫苗劑型與劑量的優化。前述兩個研究單位的成果均已與國內廠商洽談並啟動合作。此外，國內廠商所開發的疫苗也預計於今年底前可進入臨床人體試驗。同時，政府也不曾放鬆步調，持續提供相關輔導，已大幅縮短疫苗開發時程。

(工商 )