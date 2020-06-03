今年後龍鎮西瓜大賽受豪大雨影響，減少一成瓜農參賽。〔謝明俊攝〕

參賽西瓜須先稱重。〔謝明俊攝〕

評審先評定外觀。〔謝明俊攝〕

將參賽西瓜全數切開後評審肉色。〔謝明俊攝〕

糖度測定。〔謝明俊攝〕

苗栗後龍西瓜盛產期開始，後龍鎮公所特地於3日上午在大山社區北極宮舉辦西瓜大賽，受到前一周梅雨影響，有一成多的瓜農無法參賽，今年西瓜大賽分成西瓜王、無籽及甜美人等3組，鎮公所並從3日開始接受農業災損補助申請，維期10天，鎮公所請瓜農盡速申請。

苗栗重要西瓜產地，包括後龍、通霄，其中後龍是主要產區，並自本月起開始盛產，包括後龍鎮公所、農會等單位，全力要將後龍西瓜品牌化，自4年前開始舉辦西瓜大賽，就是想透過比賽，一方面打響後龍西瓜的名氣，並讓瓜農們互相傳援經驗，提昇西瓜品質。

今年的西瓜大賽選定在3日上午，在大山社區北極宮熱鬧展開，比賽分成西瓜王、無籽及甜美人等3組，依整齊度、外觀、肉色、重量、糖度等項目給分，獲獎者可獲頒獎金及獎座，最高獎金為1萬元。

由於受到豪大雨影響，造成部分瓜田泡水，原本預計有50組人報名西瓜王組，結果只有37組瓜農報名，無籽組為23組、甜美人則有22組參賽。

據後龍鎮長朱秋隆表示，後龍鎮今年西瓜種植面積約有150公頃，另外美濃瓜也有30公頃，日前連續一周的豪大雨，造成後龍地區的西瓜及美濃瓜泡水受損，其中西瓜以靠海邊地勢低處的水尾里等地最為嚴重，初估受損面積超過3成。

朱秋隆指出，鎮公所已接獲農糧署頒來公文，針對西瓜及美濃瓜災損補助開如調查作業，鎮公所從3日起接受各瓜農災損申請，維期10天，鎮公所立即展開實勘，層報縣府會同農糧署實勘後認定發放補。

後龍鎮長朱秋隆簡介今年後龍西瓜狀況

(中時 )