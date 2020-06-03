苗栗後龍西瓜盛產期開始，後龍鎮公所特地於3日上午在大山社區北極宮舉辦西瓜大賽，受到前一周梅雨影響，有一成多的瓜農無法參賽，今年西瓜大賽分成西瓜王、無籽及甜美人等3組，鎮公所並從3日開始接受農業災損補助申請，維期10天，鎮公所請瓜農盡速申請。
苗栗重要西瓜產地，包括後龍、通霄，其中後龍是主要產區，並自本月起開始盛產，包括後龍鎮公所、農會等單位，全力要將後龍西瓜品牌化，自4年前開始舉辦西瓜大賽，就是想透過比賽，一方面打響後龍西瓜的名氣，並讓瓜農們互相傳援經驗，提昇西瓜品質。
今年的西瓜大賽選定在3日上午，在大山社區北極宮熱鬧展開，比賽分成西瓜王、無籽及甜美人等3組，依整齊度、外觀、肉色、重量、糖度等項目給分，獲獎者可獲頒獎金及獎座，最高獎金為1萬元。
由於受到豪大雨影響，造成部分瓜田泡水，原本預計有50組人報名西瓜王組，結果只有37組瓜農報名，無籽組為23組、甜美人則有22組參賽。
據後龍鎮長朱秋隆表示，後龍鎮今年西瓜種植面積約有150公頃，另外美濃瓜也有30公頃，日前連續一周的豪大雨，造成後龍地區的西瓜及美濃瓜泡水受損，其中西瓜以靠海邊地勢低處的水尾里等地最為嚴重，初估受損面積超過3成。
朱秋隆指出，鎮公所已接獲農糧署頒來公文，針對西瓜及美濃瓜災損補助開如調查作業，鎮公所從3日起接受各瓜農災損申請，維期10天，鎮公所立即展開實勘，層報縣府會同農糧署實勘後認定發放補。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。