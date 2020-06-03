針對《慶餘年》一劇超前點播案一審敗訴，OTT平台愛奇藝在官方微博回應，首先感謝了北京互聯網法院一審的判決，稱法庭沒有否定愛奇藝的探索與嘗試，肯定「超前點播模式並無不妥」；對於其他的判決結果，愛奇藝也保留了上訴權利。

回溯事件的前因後果，此前，原告吳姓人士因為認為愛奇藝平台對包括《慶餘年》在內的劇集實行「付費超前點播」的方式，侵犯其身為黃金VIP會員的消費者權益，因此對愛奇藝提起訴訟。

愛奇藝解釋，推出超前點播模式是為了滿足用戶越來越多元的內容觀看需求，未來，將會不斷完善產品和服務，為收視觀眾帶來更好的體驗。

北京互聯網法院則於6月2日下午對《慶餘年》進行一審並當庭宣判，法院認定被告愛奇藝的《愛奇藝VIP會員服務協議》部分無效；在原告吳某購買會員服務後更新的「付費超前點播」條款對吳某不發生效力；愛奇藝公司繼續向吳某提供原有會員權益。

北京互聯網法院還判定，於本案判決生效之日起10日內，被告北京愛奇藝科技有限公司向原告吳某連續15日提供愛奇藝平台「黃金VIP會員」權益，使其享有愛奇藝平台已經更新的衛視熱播電視劇、愛奇藝優質自製劇的觀看權利；被告北京愛奇藝科技有限公司賠償原告吳某公證費損失人民幣1500元，並駁回原告吳某的其他訴訟請求。

(旺報 )