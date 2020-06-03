陸配何時可來台？指揮中心回應了 14:212020/06/03 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸配何時能返台？指揮中心回應了。（圖／擷取自疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院日前做出邊境風險嚴管的指示，讓許多無我國籍的陸配仍然無法來台，中央流行疫情指揮中心今天說明，目前陸委會已開始研擬要如何來針對陸配進行邊境放寬，若有進度會再跟大家公布。 (中時 ) #陸配 #邊境 #何時能 #指揮中心 #回應 也許您會感興趣 推薦閱讀 重症用藥 瑞德西韋獲准輸台 04:102020/05/31 生活新聞 竹縣老街 6月1日解除分流管制 04:102020/05/31 地方新聞 指揮中心獨尊 碾壓公衛專業 04:102020/06/01 生活新聞 雙鐵飲食解禁 專家仍籲吃完再上 04:102020/06/01 生活新聞 500億振興券 居留陸配適用 04:102020/06/01 社會新聞 被侯友宜逼？指揮中心澄清 升級是因為疫情緊急 20:372020/06/01 生活 中印邊境升溫 陸外交部：局勢穩定可控 23:292020/06/01 國際 重啟邊境 指揮中心提4原則 04:102020/06/02 生活新聞 疫情未讓醫療體系崩潰 指揮中心：3大目標都已達成 14:092020/06/02 生活 疫情後首個世界賽事 台北羽球公開賽有望9月登場 15:382020/06/02 生活 生活熱門新聞 「PS4悠遊卡」預購將開賣！6大通路搶先看 - 時事 6警訊曝肝臟不行了！營養師推5不起眼食物護肝 - 生活 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 6大電商今開賣中衛口罩 PChome 24h搶購時間出爐 - 生活 熱翻！星巴克再推買一送一 連14天抽起來 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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