民眾黨立院黨團總召賴香伶、時力黨團總召邱顯智今日接受記者電訪，國民黨主席江啟臣稍早也於臉書表態，3人皆已表達個人反對川普(Donald John Trump)政府下令鎮壓暴動民眾的立場。邱顯智更進一步指出，時力內部將會討論並研擬黨團聲明，未來不排除串聯立院各黨發出共同聲明。

美國明尼蘇達州在上月25日發生非裔男子遭白人員警壓頸致死案，現已從在地示威擴大為全國暴動，而據傳美國總統川普已要求各州州長出動國民兵鎮壓，並且不排除進一步派出軍隊「以暴制暴」。

「籃球之神」Michael Jordan近日出面表態譴責種族歧視及暴力，並呼籲改革刻不容緩，也引發NBA現役球星LeBron James等多人響應。而英國倫敦、德國柏林近日也出現民眾上街聲援支持美國示威者。

立法院朝野藍綠黨團上周發出共同聲明，聲援香港民主自由。並表示行政院應積極落實香港人道援助關懷行動專案，以具體行動給予香港人民支持、關懷與協助。

江啟臣表示，若我們對川普政府背離民主、自由及人權價值的信念，選擇噤聲，那如何得到國際尊重？

賴香伶表示，這次的暴動是美國的有色人種對長年遭到種族歧視所形成的一種反抗，政府不宜也不應該以暴制暴，總統更是不該如此對待人民。另對於江啟臣的表態予以肯定，但是否會串聯立院各黨發出聲明，這部分由於各黨各有自己的採取的方式，因此暫時不會考慮。

邱顯智表示，這是國家暴力的問題，政府當然不可以鎮壓這些抗議的民眾。

賴香伶、邱顯智也指出，台灣在美國的留學生、僑胞安危，外交部及僑委會也應該快點去關心，盡可能地給予協助。

記者也去電民進黨國防外交委員會立委趙天麟，但並未聯絡上本人，其辦公室助理表示會再轉達，但截至截稿前，尚未回應。

(中時 )