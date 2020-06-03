霧峰林家後代、明台產險前董事長林博正么兒林明洋，因欠李姓富商借款2.5億元，向父親林博正求援，之後林博正懷疑么兒勾結富商掏空家產，控告么兒及李男，台北地檢署調查時，林明正坦承假冒父兄名義開立本票、支票還債，檢方3日依偽造有價證券等罪嫌起訴林明洋；李男獲不起訴。

至於李男則因曾傳訊恐嚇林明洋父兄，檢方另依恐嚇罪嫌起訴李男。

檢方調查，李明洋2016年與李男合夥購買歐元投資，李懷疑買到假歐元，要求林男償還台幣2.5億元損失，林無力還款，偽造父親及哥哥的名義，開出本票、支票及還款保證書給李男，並求助父親。

林父原同意幫子還債，但事後起疑，拒絕幫子還債，期間李男多次傳訊恐嚇林父及林兄，表示林家家族成員個資、家族企業，揚言對外爆料「霧峰林家後代是騙子」，林父憤而控告么兒及李男提告。

檢方調查時，林明洋坦承因被李逼債，冒用父親及哥哥名義偽造債權，李男則否認跟林明洋串通。檢方今依偽造有價證券等罪嫌起訴林明洋，李男因無具體事證，獲不起訴；另李男則因曾恐嚇林父及林兄，依恐嚇罪嫌起訴。

(中時 )