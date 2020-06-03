由於現場焚燒大量橡膠纖維絲，塑膠臭味盼隨濃煙不斷竄出。（彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真）

陳姓紡織廠老闆說，先是聽到碰的一聲，沒多久就傳出燒焦味火勢就起來了，連車子都來不及移。（吳建輝攝）

陳姓紡織廠老闆說，應該是附近稻米即將採收，農民施放沖天炮驅趕小鳥，沖天炮不小心衝了進來才發生火警，而工廠附近也確實找到幾支沖天炮。（吳建輝攝）

3日上午彰化縣社頭鄉一處織襪原料廠發生大火，由於現場堆置大量易燃物，警消獲報一共派出六個消防分隊，火勢很快在半小時內撲滅，所幸無人傷亡，陳姓業者表示，一開始有聽到鞭炮燃爆聲，後來就聞到燒焦味，應該是附近稻米即將採收，農民施放沖天爆驅趕小鳥，沖天炮不小心衝了進來，才發生火警，消防人員表示，這起事故無造成人員傷亡，但詳細的起火原因還有待火調人員調查。

陳姓紡織廠老闆表示，他們工廠在做紡織原料，早上所有同仁都在工作時，先是聽到碰的一聲，沒多久就傳出燒焦味，跑出去察看就看到沖天炮掉在工廠外的雜物堆裡，沒多久產生煙霧，所有同仁開始救火，但是已經來不及，因為現場堆放很多棉屑，火勢一發不可收拾，連汽機車都來不及救出。

彰化縣消防局表示，3日上午11時37獲爆，社頭鄉湳底一巷一處工廠發生大火，隨即派遣轄內第二大隊，社頭、員林等鄰近分隊，各式消防車14量，消防人員共30名，火勢約莫半小時就受到控制，在12時22分就將火勢撲滅。

彰化縣消防局第二大隊副大隊長江錦松表示，警消抵達現場後，立即佈水線搶救，現場燃燒面積初估約25平方公尺，主要都是橡膠纖維絲在燃燒，一共燒毀2部汽車3部機車，所幸這場事故並未造成人員傷亡但詳細的起火原因，還有待火調人員後續調查釐清。

(中時 )