美國商務部周二（2日）對於從大陸等國進口釩（Vanadium）是否威脅國家安全，將啟動232條款調查；此外，美國貿易代表署（USTR）也針對數位服務稅的國家進行調查，此舉遭外界質疑是否為下一波貿易戰鋪路。

商務部在聲明中指出，受理美國2大廠商提出申訴，業者表示金屬釩以不公平的價格進口，加上大陸與俄羅斯兩國產業政策，使他們的利益受到損害。

聲明提到，金屬釩是應用於航空航天、國防工業、能源和傳統產業升級等不可或缺的元素。

同時，美國貿易代表署也對於英國、義大利等已經或打算實行數位服務稅的國家啟動關稅調查。

美國貿易代表萊特海澤在聲明中表示：「川普總統擔憂我們許多的貿易夥伴正對美國企業採取不公平稅制。政府準備採取適當行動，保護美國企業和員工避免遭受不公平待遇。」

美方這項調查將了解從Google、臉書等美國企業徵收的數位稅是否存在不公平且不合理的行為。

美國貿易代表署在聯邦公報中公告，此次調查涵蓋奧地利、巴西、捷克、歐盟、印度、印尼、義大利、西班牙、土耳其和英國等，已經採取或考慮開徵數位稅的國家。

(中時電子報)