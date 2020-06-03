美國因「佛洛伊德之死」點燃全民怒火，各地不斷有群眾走上街頭抗議。近日福斯電視女記者岡薩雷斯（Christina Gonzalez）在加州進行採訪時，目睹一群暴徒搶劫當地店家，幸好一名黑人女子與家人挺身而出才未讓暴徒得逞。不料，當警方趕到時，卻不問緣由便將這名黑人女子及她的家人全部上銬。

透過影片可看到，岡薩雷斯在洛杉磯市的範努伊斯區（VanNuys）進行街頭採訪時，碰到一群暴徒要搶劫當地商家。此時，一名黑人女子莫奈（Monet）和她的家人共同幫助商店老闆對抗暴徒，場面十分緊張。當警察趕到現場時，暴徒便立刻四散逃逸；然而，令人傻眼的是，警察除了追捕逃跑的暴徒之外，竟然連莫奈一家人也一起逮捕。

岡薩雷斯在看到警方不分青紅皂白便將莫奈及其一家人上銬，當下拼命幫忙解釋，並指認出真正的鬧事者，而警方也終於在搞清楚狀況後放人。莫奈事後表示，自己已在當地居住長達37年，因為認識遭攻擊的商家老闆，才會站出來幫忙。此外，她對於自己做了善舉卻被警方上銬一事則體諒說道，「我能夠理解，警方累了，我們都是，我已經55歲，我也累壞了。」並希望當地能夠早日回歸原本平靜的生活。

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(中時電子報)