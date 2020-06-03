羅東鎮公所推出為期3個月的「我愛閱讀─大家來讀書」系列活動，鼓勵學生、親子閱讀，還能參加「閱讀王」選拔以及寫作等活動，閱讀最多者可獲3000元圖書禮券，還會依閱讀冊數選出30人，頒發500元至1500元禮券。

閱讀王選拔是完成閱讀60冊的集點卡可獲贈禮物1份，閱讀冊數最多將頒發閱讀無敵王3000元禮券，另有10名可獲1500元禮券的閱讀元氣王、10名1000元禮券的閱讀小超人、10名500元禮券的閱讀航海王，另每人還會另頒發獎狀。

系列活動還有悅讀‧閱讀心得寫作活動、全家一起樂讀趣，其中全家一起閱讀趣是6月13日、21日以戶外野餐方式辦理，原本各開放20組親子參加，但活動一推出報名秒殺，鎮公所決定2梯次活動各增加10組。

鎮長吳秋齡表示，羅東鎮有3座圖書館，藏書豐富，盼親子與學生們能利用暑假期間多到圖書館閱讀，也能提升寫作的興趣與能力。

(中時 )