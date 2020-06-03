中原大學廣告行銷服務課程3日舉辦成果發表會，學生跨領域為公益團體設計網頁、心理測驗遊戲、實體活動、桌遊等行銷服務，範圍從歷史文化傳承保留、在地水果品牌推廣、弱勢青少年助學、非洲教育資源等，為疫情緊張的世界增添溫暖與愛心。

此課程開設長達14年，由企業管理系、商業設計系學生跨領域合作，模擬業界提案，為非營利組織與社會企業提供專案企畫及廣告行銷。

「卓然果園」小組為苗栗卓蘭水果架設官方網站，透過線上購物及卓蘭當地小故事，讓消費者更了解農作特色與品牌回饋機制，成員也彙集校內外資源，幫忙在已廢棄閒置13年的內灣國小白帆分校舉辦「食果派對」，推出小型市集體驗，吸引登山露營客為品牌拓展新客源。

中原大學表示，今年受到疫情影響，許多活動執行上遇到困難，這門課程除了教學專業知識，更希望「傳遞訊息、引發行動」，落實服務學習與大學社會責任的精神，也期盼拋磚引玉，邀請大家一起做公益，讓公益服務不設限、愛心關懷不孤單。

(中時 )