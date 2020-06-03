羅麗芬-KY(6666)今日舉行股東會，董事長羅麗芬說，迎接後疫情時代的新消費時代來臨，將抓緊線上和線下消費的生態系統運作，隨著社會逐步恢復正常運作，先前受壓抑的終端消費也可望回升，對今年營運仍有信心。

羅麗芬指出，據近幾年化妝品零售額成長趨勢，市場研究機構智研諮詢預測到2022年大陸化妝品市場零售規模達4,446億元，無論是本地品牌或外國品牌都積極投入大陸千億的化妝品市場，近年更有許多新興實體或網路品牌崛起。羅麗芬說，公司將延續去年的發展方向，三大面部品牌穩健發展，科技養生品牌擴大招商，線上品牌嶄新市場客源，為營運增添新的動能。

羅麗芬目前臉部三大品牌為葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲目前已算是成熟品牌，公司仍將積極拓展市占率，另外，養生品牌-綺易康已在2019年年底完成大陸境內5~8個省級經銷招商。而麗若雅品牌則是訴求高端以私人定制為主的大健康醫美品牌。

羅麗芬近年來看見消費者習慣改變，開始積極轉型，新零售品牌伊姿佰EasyBio已在去年12月上線。線上通路有天貓店、京東店等品牌商城；線下有旗下既有約4,000家美容院通路及重新擴大招商的實體店(每一個實體店有相應的線上虛擬商城)，完成線上線下銷售。

(時報資訊)