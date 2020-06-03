跟進谷歌、騰訊等知名科技公司與新加坡主權投資基金淡馬錫的步伐，臉書與PayPal也加入投資印尼網約車與美食外送平台Gojek的行列。

創立5年的新創公司Gojek亦提供行動支付服務，在東南亞擁有1.7億用戶，目前估值約為100億美元，是新加坡同業Grab的主要競爭對手。

臉書與PayPal拒絕披露投資金額。Gojek表示，臉書與PayPal參與的是正在進行的F輪籌資，這幾年來已籌得近30億美元資金。

位於南亞的印度與在東南亞的印尼都擁有龐大的人口，數位經濟與金融科技商機可期。PayPal表示，透過對Gojek的投資，PayPal可大幅拓展在東南亞的事業範圍與規模。PayPal去年投資印度金融科技初創企業Tala。

臉書4月底才砸下57億美元入股印度最大電信業者Jio Platforms ，Gojek是臉書第一筆印尼投資。除了實現扶助小型企業的宗旨之外，臉書投資Gojek亦是為旗下無廣告即時通服務WhatsApp尋找商業模式，WhatsApp營運長Matt Idema表示，公司將與GoJek合作，將數百萬小型企業與他們的客戶帶進這個東南亞最大的數位經濟體。

(時報資訊)