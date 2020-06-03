南韓人氣男星朴寶劍，近日積極趕拍電視劇及電影，為了就是順利在8月份入伍當兵，而他所服務的單位，也在這幾日透過經紀公司公開了消息，引起粉絲熱烈討論。

擁有182cm、長相帥氣的朴寶劍，因演出《請回答1988》、《雲畫的月光》、《男朋友》而逐漸打開知名度，近日更接下電視劇《青春紀錄》與電影《Wonderland》令粉絲們相當期待。

不過，據韓國媒體報導，朴寶劍在五月份時已自行提交入伍志願書，並報考了海軍文化宣傳團考試，若通過便能在8月底以海軍軍樂隊身份正式入伍，他為了不耽誤入伍時間及拍攝進度，近期將所有行程塞滿，劇組兩邊跑，讓人不得不欽佩他的敬業。

在 Instagram 查看這則貼文 박보검（@_parkbogum）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 上午 6:55 張貼

另外，朴寶劍因從小學琴、進入教會唱詩班，讓他累積不少演唱實力，也順利考取明知大學音樂劇學系，而這次會選擇進入海軍樂隊，除了接續他對音樂的熱忱外，也受到同樣由海軍軍樂隊出身的爸爸影響，預計將於2022年4月才完成兵役，粉絲們到時一定會十分煎熬。

在 Instagram 查看這則貼文 박보검（@_parkbogum）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 下午 9:49 張貼

(中時電子報)