因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院宣布推出「振興三倍券」，民眾拿1000元兌換3000元振興三倍券，不過許多人認為應該直接發現金才方便，在網路上掀起一陣討論。而網紅農民林佳新今(3日)則是在臉書po出一篇民進黨2008年針對消費券政策的聲明，並批評「昨是今非」。

蔡英文臉書2008年貼文。(取自蔡英文臉書)

蘇貞昌昨(2日)被問到為何不直接發2千元，他則是回應「直接發現金，有錢人他可能就放在口袋裡面忘了去消費」，刺激經濟沒有很大的效益。行政院也說，實體三倍券部分7月15日起可持健保卡到郵局購買，也可以從7月1日起預購、7月15日起到四大超商門市領取，也有非實體三倍券。

然而，林佳新則是在臉書轉貼一篇2008年11月18日民進黨聲明，內容可見當時民進黨指出，「放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生『以券變現』的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效。」

對此，林佳新也寫下，「這麼晚了教大家一句成語『昨是今非』，什麼意思請看圖詳解」。

(中時電子報)