龍西瓜進入盛產期，竹南警分局特別規畫護瓜專案，防止宵小偷竊。〔謝明俊攝〕

苗栗後龍鎮西瓜進入盛產期，為了保護瓜農心血，竹南警分局規畫「護瓜專案」全面巡守防範宵小偷瓜，大同派出所員警日前接獲轄內瓜農報案西瓜被竊，經派員埋守多日，日前在竹南鎮誠仁橋附近產業道路逮獲2名竊嫌，詢後依法送辦。

後龍地區西瓜開始盛產，但日前連續多天的豪大雨，造成西瓜耗損率極高，為避免瓜農辛苦栽種西瓜，落入宵小手中，竹南警分局特別責令產瓜區的派出所成立「護瓜專案」保護瓜農財產。

2周前，竹南分局大同所接獲轄內一名瓜農報案，指稱他位在崎頂里西崎頂的西瓜田遭竊，大同所所長房國雄及同事立即調查閱週邊監視器分析過濾後，鎖定一部懸掛失竊車牌的可疑轎車涉有重嫌，房國雄於是通報所內同事將該車列為鷹眼盤查對象。

日前，大同所員警曾俊嘉、陳可庸巡邏經過竹南鎮誠仁橋旁產業道路時，發現有2部轎車停在路旁，行跡可疑，員警經以警用小電腦查詢，赫然發現其中一部就是先前鷹眼鎖定加強盤查對象車輛，員警立即以無線電通報所內3名同事趕來支援。

員警經攔查2車及車上2嫌，2嫌是通緝犯及強制驗尿管制人口，車輛部分，其中一部車牌係失竊車牌，並與原車不符，另一部車上則有毒品吸食品，警方隨將人車一併扣回查辦，2嫌坦承偷竊西瓜後，警方將2嫌依法送辦。

(中時 )