新竹一所國中傳出棒球隊學長疑似集體性騷擾學弟，家長向警方報案後也找立法委員鄭正鈐陳情，3日在台北開記者會控訴學校動作慢半拍，校方澄清經性平會調查後絕無性侵一事，但有性騷擾，目前警方已偵辦全案，將學長依強制猥褻罪嫌函辦。

鄭正鈐3日上午與學生家屬在立法院開記者會，家屬聲淚俱下指控孩子就讀某國中時被學長性騷擾霸凌。該名學生今年下學期轉學後，因在校行為出現異常，經懇談後，學校4月時通報原國中，並由原就讀國中在5月召開性平會調查。

原就讀學校通報校安後，在5月7日針對兩名學長行為以性騷擾結案，但學生又指稱有學長對他有性侵行為，27日再開性平會。該校校長指出，調查委員尋找相關證人並調查同班同學說法，也並未有學生指控的事情，將會把案件改為性騷擾案件。目前也規定學生沐浴需一人一間，並請教練負責督導。

教育處則表示，收到通知時已主動調查，因家屬也已向警方報案，案子交由少年法庭偵辦，教育處會依調查結果處置，目前仍持續徹底了解，調查是否管理措施有問題，若確有疏失，決不寬貸。警方則表示經初步調查後發現與指控有出入，但由於是少年及性犯罪案件，不便說明偵辦情形。

(中時 )