大陸深圳市人大常委會2日在官網發佈《深圳經濟特區個人破產條例（徵求意見稿）》，這也是大陸建國以來首次有關於個人破產的立法。其中內容針對單獨或者共同對債務人持有50萬元（人民幣，下同）以上到期債權的債權人，可以向人民法院提出對債務人進行破產清算的申請。

就申請個人破產的適用範圍來看，根據中證網引述該《徵求意見稿》規定，須為在深圳居住，且參加深圳社會保險連續滿3年的自然人，因生產經營、生活消費導致資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力，可依本條例進行破產清算或者和解。

一旦申請破產之後，該條例也會做出相關消費與行為限制。包含限制消費行為方面如乘坐飛機商務艙、頭等艙、高鐵一等以上座位；在三星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行消費；購買不動產、機動車輛；新建、擴建、裝修房屋與旅遊等。

另在限制職業資格部分，則規範債務人不得擔任上市公司、非上市公眾公司和金融機構的董事、監事和高級管理人員職務。

(旺報 )