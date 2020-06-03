美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）2日對英國議員表示，大陸正在利用電信巨頭華為試圖在英美之間挑撥離間。

據路透報導，柯頓是尋求向英國施壓的幾名美國國會議員之一，這些議員要求英國撤銷1月做出的決定，也就是讓華為在英國下一代5G網路建設方面發揮有限作用。柯頓對英國議會國防委員會表示，他希望英美之間的特殊關係能夠保持牢固，儘管他擔心大陸正試圖利用華為使英美在高科技領域出現一些嫌隙。

美國提出了華為設備的安全擔憂，稱其可能被用來竊取西方機密，並警告可能不會與在其網路中使用華為設備的盟友分享寶貴的情報，而華為一再否認美國的指控。

華為高級副總裁張國威表示，很明顯，支撐美國攻擊華為的是市場地位，而不是安全擔憂，該委員會沒有得到任何證據來證實安全指控。

英國曾表示，華為等「高風險」企業的參與比例上限為35％，它們將被排除在該國5G網路的敏感核心領域之外。英國每日電訊報上月報導指出，在新冠肺炎危機爆發之後，英國首相約翰遜已要求官員制定計畫，到2023年將大陸在英國5G基礎設施建設中的參與降至零。

柯頓表示，他確實希望隨著英國政府完善其決定，如果不能徹底逆轉，英國將會減少使用華為技術並將其降至最低標準，並縮短執行的時間框架。他還補充，對在2023年之前實現華為零參與的決定表示歡迎，他會敦促英國嘗試甚至更早地做到這一點。

而倫敦和北京之間的關係也因香港局勢變得緊張起來。英國2日警告北京，在一項「專制的」涉港國家安全法問題上懸崖勒馬。英國外交大臣拉布說，這部安全法違反了1984年《中英聯合聲明》所明確的「一國兩制」原則，也與大陸自己的《基本法》第二十三條相抵觸。

(旺報 )