因應國際疫情持續嚴峻，用於新型冠狀病毒預防及治療的疫苗與藥物將是後續防疫工作的重要利器。中央流行疫情指揮中心今天指出，新冠病毒疫苗最快今年秋季可進入人體臨床試驗，不過最大挑戰在於，第三期臨床試驗，需要上千位民眾，台灣沒有那麼多確診患者，需要尋求國外合作機會才能克服。

中央流行疫情指揮中心研發組組長梁賡義表示，現在全球有超過100多個單位在研究疫苗，進入臨床有10個，包括美國NIH、英國牛津大學，以及中國大陸的研究單位。

中央流行疫情指揮中心研發組組長、國家衛生研究院院長梁賡義表示，年底若疫情持續時，疫苗將是重要防疫工具，目前全世界有一百多個單位進型疫苗研發，僅十個進入臨床，第一個是核酸疫苗三件，美國進入到第二期臨床實驗，第二種為重組病毒利用腺病毒接上抗原，為英國牛津大學研發，也進入第二期，第三種有四個臨床實驗不活化病毒疫苗在大陸實驗中，是去活化後，導入人體中希望產生疫苗抗體。

至於國內部分，則有國衛院和中研院負責研發，國衛院利用四種技術平台同步開發，最快在今年秋季即可進入人體臨床試驗；中研院開發的奈米疫苗，目前也正進行疫苗劑型與劑量的優化。

新藥開發方面，梁賡義進一步表示，國內學研界也積極研發治療新型冠狀病毒的候選藥物，例如國衛院團隊已找到具抑制新冠病毒活性的化合物，從初步實驗結果顯示極具有開發的潛力及價值。中研院團隊篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑，此強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製。長庚團隊以及國衛院、預醫所團隊也分別找到單株抗體藥物，其抑制新型冠狀病毒能力高達90％以上。

至於疫苗何時可以上市使用？梁賡義表示，上市時間還是要看臨床實驗結果，因為疫苗對象是人，安全性是很重要，食藥署也指出，動物實驗的數據好壞扮演很大的角色。而臨床實驗進入第三期時需要上千位民眾進行，因為國內確診數很低，跟國際合作才有辦法進行。

(中時 )