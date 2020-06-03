行政院推動「三倍券」，遭國民黨質疑；民進黨團幹事長鄭運鵬今表示，「打三折的消費券怎麼會不好用。」

鄭運鵬今在中常會後受訪指出，國民黨一開始就希望發現金，但是過去消費券沒有出現加成滾動效果，有自己的錢在裡面，就一定會去消費，就像餐廳說要有翻桌率，越多客人，半個小時換一輪，這樣滾動效果更佳。

他說，國民黨今天開記者會，說要來抓換現金漏洞，顯示國民黨自己也知道，如果一開始發現金就不會去買，買衛生紙買飲料，有替代效果就沒有振興經濟的效果。

他認為，雖然會有點不方便，也不鼓勵找零，但老闆要找零也不限制，雖然大家還沒有拿到，覺得不方便，用下去就會覺得好用，「打三折的消費券怎麼會不好用」。

對於三倍券是否可以講得更親民？他說，講白了兩千也是納稅人的權，滾動效應希望全民一起來參與，大家一起消費才會有振興經濟的效果。

至於國外念書親人可以代領？他說，有些人在外國或者受刑人、或住院者，怎麼領要問行政院。希望有領的人，就拿去消費，以立委角度，覺得都可以領沒問題，至於行政院，要再思考怎麼防弊。

(中時 )