美國國務卿蓬佩奧近日接受福斯新聞台採訪時，向歐洲喊話：大陸正在「損害」美國和西方盟友的利益、對西方構成威脅，呼籲歐美要聯手對付大陸⋯⋯大陸官媒央視國際銳評今天痛斥蓬佩奧是「長舌婦」，形容他是美國「史上最差國務卿」、竭盡所能「撒謊、欺騙」，極盡挑撥離間、拉幫結派之能事。

國際銳評稱，任蓬佩奧如何用三寸不爛之舌搬弄是非，奉行多邊主義與合作理念的人也決不會上當。他的卑劣表演，注定成為一個「跨大西洋笑話」。歐洲人民想必記得，口裡喊著要與歐洲「肩並肩」的美國政客，在疫情發生後是如何對盟友釜底抽薪、「甩鍋」栽贓的。

評論稱，從公然攔截歐洲國家抗疫物資，到聲稱美國境內很多病例來自歐洲、單方面決定禁止歐盟公民入境；從炮製所謂「五眼聯盟」假文件拉盟友墊背，到缺席歐盟與有關國家共同發起的應對新冠肺炎疫情國際認捐大會，美國政客的種種黑社會做派，是與歐洲盟友站在一起嗎？

評論指出，蓬佩奧在七國集團外長會上兜售「武漢病毒」說辭、鼓動「斷供」並退出世衛組織的霸道單邊行徑，與歐洲奉行的多邊主義與團結合作原則相悖，遭到了歐洲集體抵制。美國《商業內幕》近日報導，民調機構調查顯示，疫情期間73％的德國人對美國印象變差；意大利民眾對美國的支持率降至17％。這正是美國對盟友背後捅刀的必然結果。

評論譏諷，作為全球頭號強國，美國在新冠疫情應對方面毫無章法、節節潰敗，導致10萬多條無辜生命逝去；近日美國白人警察暴力「跪殺」非裔男子弗洛伊德事件引發大規模示威遊行，美國領導人竟威脅動用軍隊進行武力鎮壓。試問美國人民的「人權」在哪裡？目前已有10多名報導美國抗議示威的記者遭到警察襲擊受傷，有些人甚至被逮捕，試問美國的「言論自由」又在哪裡？

評論引述歐洲諺語：「真朋友永不言棄」。疫情發生後，中歐雙方彼此支持、相互打氣。在中國國內疫情最吃緊的時候，歐盟積極協調成員國向中國運送防護物資。隨著歐洲疫情形勢日益嚴峻，中國在自身防疫形勢仍十分艱巨的情況下，投桃報李，提供急需的醫療物資並派出多支醫療隊奔赴歐洲抗疫一線。中歐班列疫情期間逆勢增長，累計運送近8000噸抗疫物資，成為歐亞大陸之間名副其實的「生命之路」。

德國總理梅克爾近日在演講中強調將會與中國保持合作，因為這對歐盟而言具有重大戰略意義。希臘主流財經新聞網站也發佈評論稱，公共衛生危機管理使中歐關係走得更近。顯然，歐洲絕對不願當蓬佩奧這出政治鬧劇的配角。

評論稱，日久見人心。「誰是真朋友，誰是假朋友，歐洲國家和人民心中自有一桿秤。今日的美國民眾攤上蓬佩奧這樣一個史上罕見的『怪胎』，也只能算時運不濟了！」

(中時 )