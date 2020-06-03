有關新頭殼媒體記者報導華為透過大同拿政府標案云云…大同股份有限公司針對該報導提出澄清：

一．大同公司自民國44年開始交電錶給台電迄今，不管是機械或智慧電表，皆是全在台灣開發，也在台灣製造。大同的台電電錶完全是自行開發，沒有使用任何華為晶片，且未參與台電智慧電錶的通訊標案。 台電的電錶採購斷無可能讓華為參與。

二．大同數年前已是泰國電力公司的供應商，華為想參與其AMI的通訊系統，所以與我們電表整合測試，做過簡單的POC (proof of concept)，但該案沒有得標，目前也沒有進一步的業務合作。

最近國人在嚴重關切的是大同市場派是否有違法陸資投資的問題，他們不設法自清，反倒汙衊栽贓大同的台電電表業務與華為有關，完全混淆視聽，背離事實！

針對新頭殼媒體不實報導，本公司將委任律師提告，若造成公司損害也將求償。

(中時電子報)