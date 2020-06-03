看Netflix，中華電信MOD即日起(6/3)大請客！MOD與Netflix強強聯手推出「MOD x Netflix新隨享方案」超狂優惠，現在搭配指定方案可享首年Netflix影視服務0元月租費，讓您享有尊榮等級的享受。同時推出最受用戶喜愛的「絕配方案」，一次申辦HiNet光世代及MOD享有超值優惠。

改編自真實社會事件的《誰是被害者》是繼《我們與惡的距離》之後必看的台劇，藉由生動的角色刻畫，展現主角的心酸故事；《末日列車》由珍妮佛康納莉與戴維德迪格斯等大咖，登上沒有終點的列車，演繹人類最後的希望，劇情緊張刺激、全面啟動視聽震撼；金秀賢和徐睿知主演的韓國浪漫電視連續劇《雖是神經病但沒關係》，描寫一段精神病院看護重新找到愛情真諦的故事，更是2020下半年必追的韓劇清單。

「MOD x Netflix新隨享方案」內容。(中華電信提供／黃慧雯台北傳真)

中華電信MOD與Netflix聯手，出2種尊榮新隨享方案任你挑，即日起至2020/9/30申辦「MOD x Netflix新隨享方案」，可享首年或首月Netflix免費看。

(科技)