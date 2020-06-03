（羅麗芬-KY於2020年股東常會通過配發7元現金股利，圖／董事長羅麗芬。）

羅麗芬-KY（6666）3日股東會通過每股配發7元現金股息，並進行董事、獨立董事改選。董事長羅麗芬表示，公司研發中心取得CNAS（中國合格評定國家認可委員會）認證，實驗室的管理與技術能力獲得肯定；漳州運營總部也獲得中國高新技術企業認證，並開啟和花蓮慈濟的抗衰老再生醫學產學合作。今年將延續三大面部品牌穩健發展，科技養生品牌擴大招商，線上品牌嶄新市場客源。

去年大陸終端消費市場受到中美貿易戰影響，市場的經營與拓展相對艱辛，惟羅麗芬-KY憑藉深耕大陸市場基礎，營收、獲利齊創歷年新高紀錄；2019年營收14.46億元，年增6.44％；稅後淨利4.98億元，年成長15.42％，EPS10.5元。

羅麗芬-KY目前共自創葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲等三大美容產品品牌，於中國大陸廣布逾3,500家SPA店銷售產品。強化營運利基動能，羅麗芬-KY分別推出科技養生品牌「綺易康」以及線上品牌「伊姿佰EasyBio」從面部跨足身體，從線下整合線上。

羅麗芬指出，今年首季雖因新冠肺炎疫情影響，壓抑業績推進表現，但公司建立「生態共建」＋「新零售」＋「全網營運」的「羅麗芬生態系統」策略，迎接後疫情時代的新消費時代。

面對消費型態轉變，旗下三大品牌的居家護膚商品陸續導入最新開發網路商城，新零售品牌《伊姿佰EasyBio》於自營線上商城及天貓、京東等平台上線銷售，預期第二季逐漸收到成效。

(工商 )