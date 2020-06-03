中國全國人民代表大會近日通過香港國安法，不只引起本地反彈，也為外國企業在香港的經濟活動埋下不確定性。

香港美國商會（American Chamber of Commerce, Amcham）6月1日至2日針對港版國安法引起的後續反應向其180位成員進行了調查，並於周三（3日）出台了一份完整報告。

根據報告，30％受訪者對於國安法上路後的經濟活動表示「有點擔憂」，53.3％則是「非常擔憂」。大約60％的受訪者認為，國安法將會傷害到他們在香港的經濟活動，可能的原因包括香港自主性被破壞、失去特殊經濟地位、當地執法行動過於模糊、社會動亂以及司法制度不再獨立……等。

三分之一的受訪者表示正在可慮將資金或資產轉移，且38％受訪者透露可能搬離香港。

香港本地企業陸續面臨選邊站的壓力，香港國際貿易公司怡和集團週三在親北京的《大公報》刊登了全版廣告聲明「相信訂立維護國家安全的法律框架十分重要，能確保香港繼續吸納投資，提升就業機會及保障民生」，而香港匯豐銀行目前因尚未對國安法表態引來諸多批評。

(工商 )