大陸杭州1名高齡90歲老翁老當益壯且雄風仍在。日前他藉由網路交友結識1名熟女，由於交談甚歡進而開始交往。然而不到2個月的時間，老翁竟就要將房子變賣並將部分款項全數贈予熟女，子女反對怒報警，熟女卻瞬間消失無蹤。

據了解，老翁獨自1人居住養老院裡，他因在院無聊玩起交友軟體，進而結識1名熟女看護。2人才相識不到1個月後就行為親暱，並在30天後迅速欲登結婚，熟女慫恿結婚怎可以沒房子，建議老翁將逝世元配的房子變賣，並將全數款項納入自己名下。

然而，子女堅決反對將房子變賣，老翁竟與親情反目成仇進而聘請律師強制要求3名子女配合。老翁認為，自己另一半過世已久也該有個新開始，也保證會將財產平均分配給子女。老翁子女們表示此名熟女與爸爸相識不到2個月，卻馬上要結婚賣房分家產，懷疑女子別有用意。然而，熟女卻反駁自己真的與老翁相愛，子女並無權力干涉自己父親的感情問題。

某天老翁的子女們決定共同前往養老院，一探究竟此名熟女的來意。談論過程中，熟女態度囂張氣勢強硬，講話毫無不客氣的對老翁子女破口大罵。熟女表示，我與你們爸爸睡過幾次，都有詳細記錄在這本「陪睡紀錄簿」，而且上面都還有畫壓，還大聲聲稱2人是同居關係已為夫妻。由於老翁子女未雨綢繆，探望老翁前已先行報警，當員警進入房門時熟女驚嚇不已，也不敢隨警察前去警局內接受筆錄偵訊，立即隨意回應幾句話就迅速離開，過些時日老翁子女嘗試聯繫熟女也未果。

(中時電子報)