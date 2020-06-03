罷免投票日在即，因為聽見許多人6日當天不出門投票，高雄三民區前安東里里長莊訓貴3日疑似想利用苦肉計發起「罷韓苦行運動」，共有6位老人在三民公園出發，將在選前最後3天利用步行的方式走遍高雄，希望喚起高雄人出來投票的決心。

為期3天的苦行之旅，首日從三民公園集合出發，莊訓貴、大高雄市觀光商圈前總會長林永鑫等人，上午9時頭戴草帽綁著黃絲帶準備出發繞行大高雄，傍晚在終點鐵道博物館解散，第2天、3天同樣從三民公園出發，終點分別為大東藝術中心及高市府四維行政中心，將在最後一天的抵達終點後發表罷韓宣言。

莊訓貴表示，因為近日在附近的市場時常聽到民眾說「市長任期只剩2年多而已，讓韓繼續任職沒有差啦！」令他們相當緊張，所以2日和幾位朋友們在泡茶聊天時，臨時起意要發起苦行之旅，希望喚起高雄市民的投票意識，並要告訴民眾，6月6日當天不用怕，出來罷就對了。

莊訓貴說，儘管他們這群老人都已經60、70歲，近日天氣又相當炎熱，但他們還是要站出來，希望用這把老骨頭為子孫們拚一下，因為得知有市民因為怕被監票、查水表而不敢出來投票，所以他們走上街頭幫市民們「收驚 」，也希望有更多人加入他們的苦行行列，希望能在最後一天募集到66人跟他們一起遊行。

(中時 )