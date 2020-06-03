新冠疫情全球大流行，台灣與友好國家撤僑互助再添一樁。旅居巴拉圭的22名國人及眷屬搭上美國的包機，並預定於明天深夜返抵國門。

外交部表示，美國駐巴拉圭大使館於年5月20日通知我國駐巴大使館及其他國家使館表示，美國大使館擬安排一架人道包機由巴拉圭亞松森直飛美國邁阿密，如果各國滯留僑民有意願搭乘經美國返國，可向航空公司購票。

經我駐巴大使館協助轉達，共有21位我國僑胞及駐館團員眷，以及1名美籍的國人眷屬搭乘該包機離開巴拉圭，並預訂6月4日深夜搭乘國航班機返抵國門。我駐巴拉圭大使館均已提醒我國乘客，搭機返國必須遵守相關入境居家檢疫規定；外交部也同步通報中央流行疫情指揮中心彙處。

外交部指出，我駐巴拉圭大使館與美國駐巴拉圭大使館平時互動良好，兩館常就相關業務切取聯繫，本次包機協調即為雙方密切合作的例證。外交部對美國駐巴大使館安排人道包機，協助我旅巴國人離巴返台，向美國政府、巴拉圭政府、相關航空公司等單位表達我方誠摯的感謝。

(中時 )